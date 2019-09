Wij hebben niet zo veel tegen drugs. Nog minder tegen drugsgebruikers. We gedogen zelfs advocaten. Maar op de dag dat iedereen even stil staat bij de hard nagalmende liquidatie van een advocaat die een kroongetuige tegen de Mocromaffia bijstond, is de lacherige sfeer in een Algemeen Beschouwend zijspoortje over drugs toch een beetje wrang. Want het onderstreept de Totale Onmacht om handel, gebruik en (il)legale status van planten, pillen en poeders in veilige banen te leiden. De bestrijding van drugshandel faalt op alle fronten (het louter vervangen van de sloten op de deur van een advocaat die zelf om beveiliging vroeg, is echt geen handhaving). Je kunt gebruikers medeschuldig proberen te maken aan de gewelddadige tactieken van de Mocro- en overige drugsmaffia, maar die schuldvingers wijzen dan ook naar de halve Tweede Kamer, waar ze er ook wel pap van lusten. De handel in drugs is namelijk echt niet louter aanbodgedreven, maar net zo goed vraaggestuurd, en daar draaiden ze vanmiddag zelf nauwelijks omheen. Terwijl Derk Wiersum nog onder een wit tentje voor zijn eigen woning lag, konden politici die de rechtsstaat niet tegen criminele afrekeningen kunnen beschermen toch nog een beetje lachen om hun eigen Colombiaanse Kamerkwestie, die een lijn trekt tussen Kamerleden die hun neus ophalen voor drugs, en Kamerleden die hun neus er zelf wel eens doorheen halen. En er zaten nota bene KINDEREN op de publieke tribune!





En dan nu de korte film "Geschokt"