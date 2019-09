De kille moord op kroongetuigepleiter Derk Wiersum was niet de enige schietpartij die op een criminele afrekening leek gisteren. Ook aan de Langbroekdreef in de Bijlmer (maps) werd een man in zijn auto doodgeschoten. 'Zal wel dealertjes onderling zijn zoals altijd in Zuid-Oost', dachten we, want wij zijn gestaalde stadsbloggers die al lang niet meer opkijken van iemand meer of minder die in da hood gepopt wordt om een paar gram of een ouwe pleintjesvete, 'Dus we laten 'm wel ff gaan'. Nou, blijkt het dus om de 32-jarige ex-voetballer Kelvin Maynard te gaan. Werd in zijn auto beschoten en ramde een brandweerkazerne. Ex-voetballers liquideren, dat gaat wel echt een grens over. Althans, het lijkt op een liquidatie want de politie zoekt twee donker geklede mannen op een driewieler (niet zo eentje natuurlijk, maar een gemotoriseerde, voor grote mensen). Of Maynard zelf in de drugs- of gokwereld actief was, weten we niet. Hij speelde wel ooit voor - onder andere - FC Volendam, maar daar gaan we verder geen grappen bij maken. De politie gaat overigens niet uit van een link met de moord op Wiersum.