Vorige week blokkeerden vvd, '66, CU & CDA samen met de vampieren van DENK een debat-aanvraag van Geert Wilders over zijn politieke vervolging door vvd en V&J. Dat proces gaat maar door, en erover praten willen zijn politieke vijanden niet. Hoe gefrustreerd moet die man daar rondlopen, in het besef dat de coalitie de rechtsstaat ondermijnt door hem actief politiek te vervolgen, maar dat niemand het er over wil hebben... 'Nou', dacht Geert derhalve, 'Dan gebruik ik toch mijn spreektijd bij de APB voor een stukje persoonlijke beschouwing?' Dat werd een ouderwetsch stukje PVV-spektakel, met stukjes pijnlijke waarheid en zo. Zie ze kronkelen en spartelen, die schmierende hypocrieten van het partijkartel. Even geen puntenwolkjes belastinggrafiekjes of stikstofquatsch, maar een rammend betoog over een écht cultureel probleem: de islam.

