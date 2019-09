De politie is op zoek naar een "groepje jongeren, vermoedelijk in de middelbare school leeftijd", dat gisteren rond 15:00 uur rond het Willem de Zwijgerplein in Den Haag aan het hangen was. De jongeren hebben namelijk een 71-jarige man mishandeld. "Toen hij op de Willem de Zwijgerlaan vertrok na een afspraak, passeerde hij een groep jongeren. Wat er zich vervolgens precies heeft afgespeeld, is onderwerp van onderzoek. Wel is duidelijk dat de man werd mishandeld. Nadat de man aanvankelijk werd opgevangen door omstanders, is hij verder gelopen naar huis. Eenmaal thuis vertelde hij zijn vrouw wat er was gebeurd, ruim een uur later trof zij haar echtgenoot onwel aan." De man is later in het ziekenhuis overleden. Volgens onbevestigde geruchten op Regio15 zou de man enkele jongens hebben aangesproken die op de Willem de Zwijgerlaan probeerden een fiets te stelen. Een man doodtrappen om een fiets. Wie doet dat. Even allemaal helpen aub.