Hallo dierengekkies van Nederland. Wakker Dier, mevrouw Thieme, GreenPeace, WNF, Hanneke Groenteman, Ridder Dion, Tim Hofman, Britt Dekker en overige Vegan Streakers. DOE ES INGRIJPEN. Om de koninklijke familie in Glazen Koetsen te redden van idioten met waxinelichthouders (of erger) moeten deze nobele beestjes OPZETTELIJK ERNSTIG LEED ondergaan. Kunt u wel zeggen dat is traditie op de Derde Maandag in September, dan zeggen wij Bah Traditie! Meer schokkende beelden na de break.

NB: Ruiter op foto is niet Onno Hoes - we hebben het nagevraagd.

Ughe ughe

In paniek

Zielig man

Welja, gele rook

Rode rook ook

Dark Horses