Het is eigenlijk heel simpel: onze Belastingdienst heeft zich jarenlang schofterig gedragen tegenover talloze kwetsbare ouders, en nu we daar eigenlijk achter zijn gekomen doet de dienst er alles aan schoon schip te maken de misstanden te verdoezelen. En dat verdoezelen, daar gaat staatssecretaris Snel stelselmatig mee door. Zo nam hij afgelopen vrijdag een beslissing over een aantal door Trouw en RTL Nieuws via de Wob opgevraagde stukken. Omdat zorgvuldige beantwoording tijd vraagt, zette hij de stukken meteen online in plaats van ze eerder aan de journalisten te verstrekken. En omdat zorgvuldige beantwoording tijd vraagt, stuurde hij daarbij ook direct een brief aan de Kamer om aan te kondigen dat er helemaal niets vervelends in die stukken staat. En omdat zorgvuldige beantwoording tijd vraagt, weigert hij antwoord te geven op een paar hele normale vragen van Trouw en RTL Nieuws. Echt. Als Menno Snel ook maar iets meende van zijn deemoedigheid in de Kamer, dan zou hij niet zo opzichtig in de trukendoos grabbelen om lastige vragen van journalisten en Kamerleden te ontwijken. Maar dat doet Menno Snel dus toch. Een Tweede Kamer die zichzelf serieus neemt, zou daar wel raad mee weten.

Schaamdraad