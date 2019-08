Die heeft namelijk de Kamerbrief die gisteravond om 20 uur binnenkwam braaf gelezen. Zoals Omtzigt zegt: "Te laat voor de zaterdagkrant. Oud nieuws voor de maandagkrant". Maar gelukkig precies op tijd voor het internet. Wat blijkt? De Belastingdienst van staatssecretaris Menno Snel, bekend geworden door het oneerlijk procederen tegen ouders zoals Gwendolyne Santos, gaat op de aller aller laatste dag dat het nog kan, toch verder procederen tegen Gwendolyne Santos. Mevrouw Santos kwam in geldnood omdat de Belastingdienst onterecht haar kinderopvangtoeslag stopzette en wil nu graag alle stukken in haar zaak in kunnen zien. De rechter gaf haar gelijk, en als die lullepraatjes van Snel over cultuurverandering ook maar een knip voor de neus waard waren, zou de Belastingdienst op de dag van de uitspraak die stukken desnoods op de fiets bij mevrouw Santos komen brengen. Maar ja. Het gaat hier over onze Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, Menno Snel. Wel makkelijker: treed gewoon af.