De Groningse geweldsverheerlijker Chris Klomp, die afgelopen nacht bezoek kreeg van stenengooiers die maar een half baksteentje door zijn keukenraam kinkelden, is vanavond en in de rest van het weekend NIET te zien op de vele talkshows die ons land rijk is. De redactiemeisjes van Beau, Jinek, DWDD, Nieuwsuur, Chateau Meiland, Opsporing Verzocht, Help, mijn man is Rukker en Buitenhof hebben de hele dag tevergeefs geprobeerd de geplaagde Persgroep-journalist over te halen om naar de studio te komen, om het angstige moment samen met het Nederlandse publiek te herbeleven. Maar Klomp ziet gek genoeg af van de vele extra media-aandacht voor zijn fantastische persoontje. (Mocht u niks zien dan heeft Klomp een blocksteen naar uw twitteraccount gegooid.) Wel heeft Klomp naar eigen zeggen "beveiligingsmaatregelen" genomen. Welke dat zijn wil Klomp niet zeggen. Maar we gokken iets dikker veiligheidsglas. Okeej.