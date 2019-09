Godverdomme wat zijn ze toch schattig, die polderfundamentalisten. Harde werkers, strakke burgerschapsmoraal, netjes de gordijnen dicht voordat de kinderen bepoteld worden, en geen televisie. Maar hoe ontsnap je aan Netflix in tijden waarin Het Woord van Vrije Markt en Kapitaal via glasvezel verspreid wordt? Internet is zo alomtegenwoordig dat zelfs een SolCon-aansluiting geen schuld en zonde meer buiten de deur kan houden. Gelukkig is er nog altijd de klassieke methode van De Hel & Doem Preek, en waar beter dan in het Reformatorisch Dagblad. Uitgerekend op de dag dat we toch weer even stilstaan bij de gevolgen van religieus fanatisme, pleit Drs Jeroen van der Laan (ook bekend van de practoraat-preken "Instagram voedt onbereikbaar ideaal" en "Online porno is problematisch") er voor om het licht van de vrije keus te doven: Zeg nee tegen Netflix! Want ze overtreden de tien geboden en ze zetten aan tot zelfmoord. Wat op zichzelf wel weer beter is dan aanzetten tot moord op ánderen (zoals u weet wel), maar dat is natuurlijk weer een nuance die aan binge-watchende Netflixfundamentalisten niet besteed is.