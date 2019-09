Ha! Tien jaar na de GeenStijl-klassieker Rutger in Pekela (Google) komt de Groningse rap-formatie Wat Aans met een hommage aan de Grunneger. Check deze repo (2009) over Raarpratende Mensen in Pekela, het dorp dat door Elsevier en die gemene mensen uit het Westen tot Slechtste Plek van Nederland was verkozen. Rutger-repo had verstrekkende gevolgen. In Den Haag nam men het besluit om van het Gronings gas af te gaan en nog meer asielzoekers in de provincie te proppen. Opdat wij allen galema-galema gingen praten. Behalve dan de knakkers van Wat Aans, die hardnekkig blijven vastholden aan Grunnz dialect. Moi! #WOAROMDATTEN