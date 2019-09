Mensen in Amsterdam en directe omstreken. VLUCHT nu het nog kan. Alles is verloren. De Randstad is Het Goorste Gebied van Heel Europa. Aldus RTL Nieuws, die weer iets gewobt heeft bij het RIVM. Hoe roder uw woonomgeving, hoe eerder u kapotsterft aan de vliegende teringherrie, omdat u in die gebieden ONGEMERKT TIEN SIGARETTEN PER DAG rookt wegens overbevolking, drukdruk en multicult. Verhuis als de sodemieter naar boreaal Drenthe (Funda) en leef nog lang en gelukkig. En kunnen wij weer fatsoenlijk parkeren en doorrijden. Alvast bedankt!