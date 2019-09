Treurig. Grachtengordelblad De Groene Amsterdammer heeft deze week een voorpagina-artikel over humor in de politiek van de hand van iemand die niets van humor snapt, of zoals ze dat op de universiteit zeggen: "expert op het gebied van de sociologie van humor". Zoals u hierboven kunt lezen claimt deze mevrouw Giselinde Kuipers in een verder slaapverwekkend voorspelbaar stuk dat zij zich heeft verdiept in het FvD-kanaal op YouTube. Kamervoorzitter Khadija Arib zou daar met voorsprong het populairste doelwit van de grappen zijn. Nou zitten wij ook wel eens op YouTube, en wij kennen een politiek kanaal dat helemaal RAMVOL staat (hier en hier en hier en hier en hier) met ranzige aanvallen op Khadija Arib ("vrouw, van Marokkaanse afkomst, en vertegenwoordiger van het gehate systeem"). Dat is het kanaal van DENK, de partij van Tunahan Kuzu, volgens Kuipers met zijn "charmante provocaties" het "grappigste Kamerlid" van ons land. Wij dagen de Groene Amsterdammer uit met cijfers te komen die aantonen dat Khadija Arib (hier, de enige tweet ooit van FvD met het woord "Arib" erin) het populairste doelwit van FvD is, en dan ook nog eens met voorsprong. Of is dit artikel niet op uitgebreid dAtA-oNdErZoEk gebaseerd? (H/T)





Bonussmeer: Groene schrijft "van zijn bed gelicht" verkeerd

