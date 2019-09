Op de afterparty van het democratiefestival in Oss zijn afgelopen zaterdagavond een aantal burgers op een onprettige manier met elkaar in gesprek gegaan. Een groep van 10 tot 15 jongeren heeft daarbij een man een vrouw zwaar mishandeld. "De jongeren zorgden zaterdagavond rond elf uur in de Ridderstraat in Oss voor geluidsoverlast, waarop de man naar de groep toe ging om hier met ze over te praten. Die discussie mondde vervolgens uit in een mishandeling. Zowel de man als de vrouw werden door meerdere jongeren uit de groep mishandeld. Bij de man braken hierdoor twee tanden af. Ook zou hij, terwijl hij bewusteloos op de grond lag, meerdere schoppen tegen zijn hoofd hebben gekregen." Zegt u het maar: wat vindt ú hier nou van? JA, NEE of MWAH?

EXTRA INFO: Daarrr het verhaal van de slachtoffers.