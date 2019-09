Iemand in Nederland (Geert) had zijn profeet beledigd, hij zei dat god wraak zou nemen, hij stelde een testament op, deed op internet nog ff moeilijk over Geert, nam de moeite om naar Nederland af te reizen, mes & gebedskleed in de rugzak, kon Geertje natuurlijk niet vinden, reeg twee willekeurige personen aan zijn mes en bij de eerste zitting zei hij: "Waarom hebben jullie dat varken (Wilders, red) toestemming gegeven de profeet te beledigen? Ik ben naar Nederland gekomen om zijn eer te verdedigen. Als Wilders dit nog een keer doet, doe ik het ook nog een keer." En dan is de vraag in de rechtszaal: HAD JAWED EEN TERRORISTISCH MOTIEF??? Ingewikkelde vraag wel voor iemand die maar vier pijlers heeft in zijn leven: v red e zij met hem de p r ofeet Mohammed, alles w eter A llah, r eligie islam & d e koran. De twee Amerikaanse slachtoffers zijn er ook en ze zullen een flinke schadevergoeding eisen, maar dan hebben die mooi pech dat dit Amerika niet is. Sterker nog. Dit is Nederland! Livetweets na de klik.

UPDATE: DUURT LANG, zaak begint pas om kwart voor 11. Ondertussen kijken wij even naar onderstaande reconstructie metinclusief de schietende agent.

UPDATE: Rechtszaak begint met gedoe over gebedstijden, haha.