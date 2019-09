Lekker nieuws voor forensen die vanochtend in een overvolle trein zonder gratis kopje koffie moesten staan. Het Centraal Bureau voor de Spitsmijders heeft berekend dat OV de afgelopen tien jaar bijna 30 procent duurder geworden. De prijsstijging liep tot 2018 min of meer gelijk op met die van autorijden (+25%), maar is afgelopen jaar uit het lood geslagen door de BTW-verhoging des doods. Die zorgt er zelfs voor dat de treinenknuffelaars bij de Persgroep lekker GROOTSTE PRIJSSTIJGING IN EUROPA kunnen koppen. Maar wat nu? Gaat Rutte-3 het OV weer een beetje goedkoper maken, of wordt autorijden nóg duurder in 2020? U mag nul keer raden.