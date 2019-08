Schitterend staaltje NS-PR in de mediaas hedenochtend. Er komt een REIZIGERSRECORD (gefeliciteerd alvast, allemaal) aan in september, en de Nationale Spoorwegen nemen maatregelen. Denkt u daar maar aan als u volgende week staat te zweten in een overvolle trein die te laat is, dat er toch maar mooi maatregelen genomen zijn. Die maatregelen zijn bij lange na niet genoeg, dus stiekem wordt u vooral gewaarschuwd voor de hinder. "De NS verwacht tijdens spitsuren de meeste hinder op de trajecten Haarlem-Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal-Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal-Leiden Centraal, Ede-Wageningen-Utrecht Centraal en Amersfoort-Utrecht Centraal." Oftewel alle trajecten waar ook echt mensen in de trein zitten staan. U moet maar zo denken, de trein is niet vol, hij is gewoon erg druk. Recorddruk, zelfs. Hoera!