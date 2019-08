Website Axios heeft het laatste weerbericht (uiteraard op basis van anonieme bronnen): "During one hurricane briefing at the White House, Trump said, "I got it. I got it. Why don't we nuke them?" according to one source who was there. "They start forming off the coast of Africa, as they're moving across the Atlantic, we drop a bomb inside the eye of the hurricane and it disrupts it. Why can't we do that?" the source added, paraphrasing the president's remarks." Bij Trump + anon sources weet je natuurlijk nooit of hij het echt zei en zo ja, of het een grap was, of ernst. Derhalve gaan we er vanuit dat het een grap was, en verzoeken bij dezen aan de Amerikaanse president om ons de sleutels van Volkel te overhandigen want wij weten ook nog wel een paar problemen die we de wereld uit willen nuken. Te weten: Nigeriaanse spamprinspaleizen. Omroep Brabant HQ. Noord-Korea. Mensen die 'is wel zo' zeggen. Palestina. Het Amazonewoud. De Middellandse Zee. Patatzeggers. De CAO van Matthijs van Nieuwkerk. Radlermakers. Remoaners. SJW's. Heleen Mees. Lingokijkers. Dat bootje van Greta. Zetelrovers. We Are Here. Die zwarte doos in Mekka. GroenLinks. Alle Trouwcolumnisten. Rolkoffertoeristen. Vliegschamers. En natuurlijk de planeet Mars (uit wraak voor wat ze met Pluto hebben gedaan). (Trump ontkent overigens: "I never said that.")





