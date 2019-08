Piers Morgan, een omhooggevallen arrogant Brits fish 'n chips-ventje met een Amerikaans media-ego en dito bravoure. Deed tabloids en CNN maar ook talentejachtjury's, en nu een ochtendshow op iTV. Oud (54), dus ongenaakbaar omdat hij genoeg jaarringen op zijn palmares heeft om in zero fucks-modus te kunnen. Stemde Remain, maar is pro-democratie en dus nu vóór Brexit. Is tegen de 2nd Amendment. Kent Donald Trump omdat hij seizoen 7 van Celebrity Apprentice won in 2008, is soort van bevriend met 'm, maar vindt hem geen goede president. Best een links mannetje dus. Soms is Piers the cock of the walk, dan weer de feather duster in een discussie. Maar geef hem wat ruimte - zoals de conservatieve beroepsjood Ben Shapiro afgelopen week deed - en hij priemt zijn vingers in open zenuwen en op zere plekken. Hele interview na de breek, voor de liefhebbers van beschaafde gesprekken die niet verdwalen in een doolhof van deuglarmoyantie.