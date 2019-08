Er is een nieuwe video opgedoken van de aanslag in Berlijn

De islam, een samenraapsel van 1,7 miljard eenzame wolven van wie er bij hoge hoge hoge uitzondering een paar in een roedel leven, want zoals we weten verpesten die paar eenzame wolven het altijd weer voor de rest van de eenzame wolven. Zoals de Tunesische islamistische eenzame wolf Anis Amri, die met zijn eenzame vrachtwagen op een eenzame Berlijnse kerstmarkt ploegde en zo twaalf eenzame mensen uit hun eenzame levens rukte. Maar nu blijkt uit een nieuwe video (na de klik) dat de eenzame wolf mogelijk toch niet zo eenzaam was: een handvol andere eenzame wolven gedraagt zich direct na de aanslag verdacht en één eenzame wolf in het bijzonder valt op. Nou ja zeg wil die racistische onderzoekscommissie soms 1,7 miljard moslims criminaliseren??!?!?!