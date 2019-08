Politico heeft een "gelekt document" van de EU in handen (lees: gewoon gekregen, ze zijn hét persbureau van Brussel) waarin staat dat Junckeropvolger Frans Timmermans Ursula von der Leyen ONE HONDRED BILLION EUROS gaat stukgooien op een nieuw, internet bestormend social media bedrijf. De EU wil Europese burgers namelijk bevrijden van het digitale juk van techreuzen de VS en China beter kunnen controleren met eigen middelen, en dat mogen we zelf gaan financieren want de EU is zoals u weet geen gezond renderend bedrijf met een beursnotering, maar een geldverslindende oligarchie die uw belastinggeld stuksmijt in de eigen zwijnenstal. Als het niet zo duur en ohja: DOODENG was, kon je nog lachen om een bestuursmoloch die denkt dat ze met ONE HUNDRED BILLION EUROS een succesplatform met een Google-of Amazon-achtige marktpositie kan kopen, om honderd procent controle te krijgen over wat de burgerslaven van Brussel op internet mogen zeggen: "In het document staan nog veel meer voorstellen. Onder andere staan er regels in die vanaf de tweede helft van 2020 moeten gelden en die sociale netwerken verplichten beter zorg te dragen over wat gebruikers op hun platform publiceren." Waar je dus moet lezen: Enge Ursula (een gristenboomende internethater die in Duitsland de "toegangsbemoeilijkingswet" invoerde) wil dolgraag een rode knop in het nieuw te bouwen EU Online Monopoly, waarmee """klimaatontkenners""", migratiecritici, """realisten""" en eurosceptici die het Hans Brusselmans-filmpje geliked hebben gepermabanned kunnen worden. Iemand alvast een naamsuggestie voor het koddige klikbeetplannetje van de nieuwe Keizerin?