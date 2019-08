Rapper Lexxxus de Don (Lionel Dors) heeft namelijk samen met Joey Bravo (oftewel Karwan Talei uit Almere, kent u ook niet, want is ook een rapper) een dikke scam draaiende op het internet: voor 50 piek biedt ie cheap Chinese rip-off airpods aan onder de naam "fehepodz". De website, die nu stuk is en als potentiële phishing-pagina wordt aangemerkt door je browser, heeft geen KvK-registratie (is verplicht) en btw op de producten werd achteraf bij de prijs opgeteld op de verkoopsite (is verboden), zien we op afbeeldingen elders op internet. Lionel en Karwan verdienen wel "heel veel geld samen", aldus Lexxxus.

Nu de grootste grap: de oorpodz worden niet geleverd. Het internet puilt uit van de haatcomments, klachten en boze reviews van producten die de meeste kopers nooit ontvangen hebben. En als je bestelling wel doorkwam bij de post, was ie beschadigd of stuk, zo lezen we in de hoofdletterwoede op Trustpilot over de knuffelrapper van - je verwacht het niet - Het Parool.

Bizar genoeg heeft de rapper vorige maand *zelf* een video online gezet waarin hij zich door kinderen voor oplichter uit laat maken, daarna iedereen uitlacht en nog wat fopfilosofie op quasirijm spuit over mensen lesjes leren in een slechte wereld. U moet echt ff met ons meekijken of hij nou gek is, of wij het zijn:

Op het YT-kanaal 2RICH2BEFAMOUS staat een schizofrene collectie Fehepodz-filmpjes waarin opgelichte kopers worden uitgelachen, reclame wordt gemaakt voor de oordopjes, én te lezen valt dat de webshop tijdelijk op zwart is: "Wegens extreem succes zullen de vertragingen te lang oplopen." Comments op die video zijn disabled, waarschijnlijk omdat onder andere video's de haat tegen de plinten omhoog klotst: onder alle video's worden Don & Bravo voor oplichters uitgemaakt, gehaat en virtueel bespuugd.

Onze vriend 0FUX verwoordt het als volgt: "Broer, jij hebt over je hele platform heen gepoept", want hij probeert mensen "wakker te maken" over "Loverboy Lexxxus" (lolvideo's na de breek). En wat wij vandaag geleerd hebben: er is dus echt een compleet online meme genre van woedende mensen die vragen waar hun fehepodz blijven. TIL!

LOL-Update: Logo ook al gejat.





Lionel Dors die ook wel Scheuerman heet geeft ook geen fuck

Ze bestaan wel echt, die dopjes