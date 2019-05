Nederland tast in het duister over waarom een een keurig gezinshoekhuis in Diemen en een Lexus IS afgelopen nacht vijf maal beschoten zijn. Lexxxus, geen onbekende van de show, vertelt vanuit het politiebureau waar beschaafde mensen heen gaan na incidenten: "Ik heb geen vijanden, steel van niemand geld. Ik wil juist positiviteit verspreiden. Ook op Instagram ben ik bezig om mensen te helpen." Tien jaar terug had hij ook al geen vijanden en ook toen bekocht hij dat met een kogel. Herstelbeelden van destijds, onderstaand. Misschien toch maar een keer vijanden gaan maken, want zo zonder vijanden door het leven lijkt ook niet echt goed uit te pakken. Videomateriaal van het plaats delict hier bij Hart van Nederland, want zo doen ze dat daar.