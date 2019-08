Volgens Sjoerd Sjoerdsma en zijn makkers van D66 moeten Blok, Kaag en het kabinet zich steviger uitspreken over de rechten van onderdrukte niet-religieuzen. Zonder man en paard te noemen (command+f islam = 0 resultaten) snapt iedereen wel dat Sjoerdsma met z'n bleke koppie en z'n brilletje de jihad uitroept over de boze baardmannen die in hun grot met de koran in de ene hand en een zwaard in de andere op zoek zijn naar de hoofden van kafirs - hoe de koran denkt over kaffers is wel bekend. "Vooral in landen waar veel ongelovigen worden vervolgd, zoals in Saudi-Arabië (islam, red.) of Pakistan (islam, red.). Maar ook in landen waarmee Nederland van oudsher sterke banden heeft, en waar het in toenemende mate slechter gaat met atheïsten, zoals in Indonesië (islam, red.) en Bangladesh (islam, red.)." Nou zeg, iemand die indirect en met een hele omweg dingen durft te benoemen zonder ze eigenlijk te benoemen, dat zal wel heibel opleveren in de partij van de islamfellatio.