Een groot deel van de Amsterdramse studentenkliek die vorig jaar leed aan een acuut geval van postpuberale najaarsdepressie is ontsnapt aan de sterke arm der wet. Van de 31 bezetters van het P.C. Hoofthuis zijn er 27 nog niet opgespoord door de politie, die natuurlijk veel te druk is met, eh, andere dingen. Wel frappant, omdat er fantastische hi-res mugshots van de gekwetsten open en bloot te vinden zijn op het internet alsook in de fotobanken van het ANP. De buitenlandse haatdwerg met zijn gele muts bijvoorbeeld, te slecht ingeburgerd om die kinderachtige Nederlandse liedjes mee te zingen maar wel de propagandaminister van het gebeuren, en dan nog een zwik andere dappere dodo's die kampten met een ongemakkelijk zittend maandverbandje. De UvA opzadelen met een schadepost van 89.000 euro en als je voor het hekje je verantwoordelijkheid moet pakken stiekem terugkrabbelen in je studentenkot. Nou weet je wat, steek de Chocolonely dan ook maar in je reedt.

MUGSHOTS