We kennen de beste gedragswetenschapper niet maar er staat "dr." voor z'n achternaam die Epstein luidt, en hij beticht Google van het verkleinen van Trumps zege. Dus reken onze aandacht maar getrokken! Bovenstaande Trumps brontweet, geciteerd door Hillary, die het ondanks haar rouwperiode om vriend Jeffrey Epstein toch op kan brengen het nieuws te volgen.

TLDR: dr. Epstein zegt over 2016 dat "I've never said that #Google deliberately "manipulated" the 2016 election, but I measured substantial pro-#Hillary bias in #Google's search results by preserving & analyzing 13,207 election-related searches & the 98,044 web pages linked to those searches. The level of pro-#Hillary bias I found in #Google's search results - absent on #Bing & #Yahoo - was enough to convince between 2.6 & 10.4 million undecided voters to vote for Hillary. It doesn't matter whether the bias in #Google search results was deliberate or not. Once it appeared - which it did at least 6 months before the election - it began shifting opinions & votes without people's knowledge & without leaving a paper trail." In 2020 zouden volgens hem 15 miljoen mensen om die reden op de Dems kunnen stemmen.

Maar goed, omdat Hillary z'n wetenschappelijke integriteit aan het bovenste bed heeft geknoopt, ziet dr. Epstein zich genoodzaakt haar debunk in de draad na de breek de de-debunken. We betreuren zijn zelfmoord alvast zeer.

Zet die man in het Alex Jones Witness Protection Program man!