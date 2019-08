Piemelloze Premier Poll Wie zou je kiezen als premier zonder piemel? Fidan Ekiz

Dafne Schippers

Sylvie Meis

Marieke Derksen

Ayaan Hirsi Ali

Mariska Bauer

Jenny Douwes

Anne Fleur Dekker

Poll is Verlopen.

Kijk dan hoe progressief! Op de vraag of je een vrouwelijke premier een première noemt wie de reaguurders als eerste vrouwelijke premier willen, eindigt de Somalisch-Nederlands-Amerikaanse Ayaan Hirsi Ali met stip op 2 (achter Jenny Douwes, die vanuit de Friese soevereiniteitsgedachte bezien eigenlijk ook een soort buitenlandse vrouw is). De pollmatig bepaalde vice-premier van Nederland is dus een Somalische vluchteling, die een Nederlandse politieke verbanneling werd, maar altijd met rechte rug en open vizier haar visie voor een liberale wereld bleef verkondigen.

De derde keus van roze Nederland is Sylvie Meis, wat natuurlijk onze eigen schuld is omdat we haar nou eenmaal tussen de opties hadden gezet. De Instagramvedette wordt op de voet gevolgd door wederom een vrouw met uitheemse wortels: de ras-Rotterdamse Fidan Ekiz. Daarmee laat het roze leger zien dat ze hun vertrouwen leggen in vrouwelijke leiders met een sterk ontwikkeld gezond verstand, die zich niet laten hinderen noch ketenen door politieke correctheid, omdat ze weten dat ze zich aan hun eigen redelijkheid overeind kunnen houden.

De top 10 van EenVandaag gooiden we ook in een nieuwe poll. In de stijlloze hertelling haalt Annabel Nanninga bijna meer stemmen op dan Kajsa Ollongren ooit ophaalde bij echte verkiezingen, en komt landelijke favoriet Khadija Arib bij ons als keurige derde binnen - achter Fleur Agema, die natuurlijk terecht op grote sympathie kan rekenen voor haar harde werk en doorzettingsvermogen op het zware en lastige zorgdossier.

Tot zover deze volstrekt niet representatieve vleeskeuring kwaliteitsmeting onder vrouwen die überhaupt niet eens verkiesbaar zijn, al was het maar omdat ze in het buitenland wonen of simpelweg niet politiek actief zijn. Maar dan bent u toch weer bij, bij de laatste stand van het land.

Daar gaan we!