En met wij bedoelen we u, want u mag het zeggen. Willen we de leidende hand van een vlijmscherpe kritische geest die begrijpt welke culturele en demografische uitdagingen ons te wachten staan, of liever de soft touch van een zoete nimf die een filter van zorgeloze verfijning over ons land kan leggen? Het sportieve doorzettingsvermogen van een toegewijde hardloper, of de humanistische nuchterheid van een koene Friezin? Of toch Heleen Mees, die haar eigen kleine bagagebandleed als katalysator zal inzetten om de werkloosheid te bestrijden en het aantal uitkeringen terug te dringen (en misschien ook nog je ballen likt)? Er is zo veel keus uit competente vrouwen. En we zijn nog steeds een democratie, dus hieronder de poll (en na de breek ook nog eentje met de EenVandaag-opties).

Piemelloze Premier Poll Wie zou je kiezen als premier zonder piemel? Fidan Ekiz

Dafne Schippers

Sylvie Meis

Marieke Derksen

Ayaan Hirsi Ali

Mariska Bauer

Jenny Douwes

Anne Fleur Dekker

vreer



EenVandaag Premier Poll De Top 10 van het 1V Opiniepanel. Wie zou je zelf kiezen? Khadija Arib

Kajsa Ollongren

Sigrid Kaag

Carola Schouten

Femke Halsema

Fleur Agema

Cora van Nieuwenhuizen

Mona Keijzer

Lilian Marijnissen

Annabel Nanninga



Huiskamerbonusvraag bij de EenVandaag-poll: is deze top 10 gekozen omdat mensen er echt zelf mee kwamen, of had 1V zelf een lijstje opgesteld waar mensen uit konden kiezen, en/of zijn deze tien namen het gevolg van bekendheidsbias?