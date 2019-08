Strijders van het Ottomaanse Rijk en mixed martial makkers van koning Mohammed VI, allemaal vrij vragen aan de baas want zondag is het weer matten geblazen bij haatpaleis Al-Fourqaan in Eindje. Pegida is namelijk terug van het zomerreces en daar hebben ze bij het Eindhovens Dagblad maar eens de theorie van 'oorzaak-gevolg' op losgelaten: "De zomervakantie is voorbij, en dus meldt Pegida zich weer in Eindhoven." Wagensveld heeft naar eigen zeggen nog een appeltje te schillen met Eindhoven, dus dat zal de intellectuele voorhoede van het moslimrijk wel weer naar het vierkantje lokken voor een stevig robbertje fysiek debatteren. Staan we na afloop weer met z'n allen te gapen hoe deze clowneske kneuzenparade zo uit de hand heeft kunnen gieren, nou, als je je lul in een wespennest hangt is het vrij goed mogelijk dat ze gaan steken.