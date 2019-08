Was haar een CO2-neutrale heenreis naar het VN-hoofdkwartier in New York beloofd, alwaar ze iedereen erop aan mocht spreken dat ze waren komen vliegen en vertellen dat vliegtuigen satan's chariots zijn. Maar wat blijkt nu bij monde van de kapitein van Greta's zeilboot zelf? De hele operatie brengt de zondvloed dichterbij dan als Greta gewoon keurig met d'r vader op het vliegtuig had gestapt. De crew die haar naar de VS vaart is namelijk niet dezelfde als de crew die haar terug vaart. En het is daarbij maar zeer de vraag of haar Duitse heen-crew ook weer een zeilboot terug naar Europa pakt. "Five sailors would bring the boat back to Europe, after Thunberg arrived with the crew in the United States. (...) For the organization of the sailing trip, with which Thunberg wanted to produce as few greenhouse gases as possible, at least six flights are planned. If Thunberg had traveled by plane with her father alone, it would have been four." Maar, Greta weet dit inmiddels blijkbaar ook, en overweegt volgens een verklaring nu een andere terugreis: "How the Swede will travel back to Europe has not yet been decided. Maybe she'll ride on a container ship, it said."

Maar het is ook gewoon een kind en ze heeft het iig naar d'r zin. Ook belangrijk

Dat menen we oprecht, een asperger-leven is al moeilijk zat