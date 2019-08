Stomme zet van Trump & Bibi. The Twitter Troll in Chief beweerde dat Israël zwak zou zijn als het land Ilhan Omar (Amerikaans congreslid van Somalisch-antisemitische afkomst) en Rashida Tlaib (Amerikaans congres-lid van Palestijns-activistische afkomst) toe zou laten tot "Palestine" (zoals hun eigen reisschema Israël beschrijft). En voilà - ze komen het land niet in. Want ze zijn openlijk antisemiet antizionistisch supporter van de 'Boycott, Divestment, Sanctions'-beweging die bij iedereen de Israëlische dadels uit de mond wil stoten. Die vieren natuurlijk feest nu. Omar & Tlaib (en AOC) kunnen eveneens gratis kraaien dat het een "moslimban" is, ze kunnen beweren dat Israël ondemocratisch is, en ze krijgen free publicity voor hun """antizionistische""" propaganda. Ze verenigen zelfs de verdeelde Democraten. Ook Bernie stapt op de bandwagen en geeft de BDS-beweging nog een duwtje in de rug.

Terwijl Israël hen ook met open armen en een grijns had kunnen ontvangen, die krijskipjes een gratis tuk-tuk naar de Tempelberg had kunnen aanbieden, en dan relaxt toe had kunnen kijken hoe de BDS-meisjes alle kritiek en vooroordelen die over hen bestaan met een dikke zwart/wit/groen/rode stift zouden onderstrepen. Want natuurlijk zouden die hysterische jodenhaters Israëlcritici hun antizionistische campagnes tegen de Klaagmuur laten kletteren - en hadden Donald & Bibi als laatste kunnen lachen. Nu moeten we die stomme wijv0n nog een beetje gelijk geven ook. Hoe irritant ze ook zijn, democratieën moeten hun wederzijdse vertegenwoordigers geen toegang tot elkaars landen weigeren. It's a bad look. En wij moeten nu aanhoren hoe die squadkipjes hun valse noten van victorie kraaien. Oy vey..

INSTANT UPDATE: Rashida Tlaib schreef zielig briefje en mag nu toch naar het beloofde land.

INSTANT UPDATE 2: Rashida Tlaib mocht naar binnen maar nu wil ze niet meer wegens "visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in".