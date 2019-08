De Kop van Noord-Holland wordt meer en meer het afvoerputje van de Randstad. Droppen ze er geen windmolenparken en datacenters voor linkse hobbies dan is het wel goor vies stinkend Amsterdams huisvuil en bedrijfsafval.



Poepluiers, volgesnoten heholebi-condooms, half afgekloven Subway-broodjes, lachgaspatronen + ballonnen vermengd met toeristenstraatkots en matrassen vol SOA's. En alles niet gescheiden, want daar doet de Amsterdammer niet aan (en al helemaal niet in het Centrum - we weten er alles van). Wegens beroerd stadsbestuur staan er vier verbrandingsovens in Amsterdam stil en dreigt de stad binnen no time Baltimore te worden en mogen de ratten straks high fiven met hun Groene collegaatjes in de Stopera. (Het Parool heeft een Uitvoerig Dossier over de Amsterdamse Afvalcrisis.)



Nieuw asociaal stinkzaakje in deze bestuurlijke beerput: FLIKKER ALLES MAAR OVER DE SCHUTTING, DE BUREN RUIMEN HET WEL OP. En dus krijgt de afvalverwerking te Middenmeer (maps) al die Amsterdamse teringzooi te verstouwen. 500 TON, PER DAG. West-Friesland gaat getroffen worden door een gigantische fijnstofstinkbom, tenzij de BlokkeerWestfriezen zeggen "Tot hier, niet verder" en de vuilniswagentjes stoppen op de A7. ACTIE! ACTIE! ACTIE!