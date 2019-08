Nadat Geertje Wilders koning van de lach op wat Pakistaanse penissen had getrapt besloot Juniad I. naar Nederland te reizen om 'met Gods wil zal ik die hond, die belediger, naar de hel sturen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren'. Juniad, die zijn eventuele vrouw net als het stichtelijke PvdA-lulletje Hendrik Jan Biemond in stoffen eigendomspapieren heeft gewikkeld, had tevens allerlei verontrustend materiaal op zijn telefoon maar nu is het allemaal 'de schuld van het internet' en dan is zijn moeder ook nog eens ziek. Wie ook ziek is, maar dan in zijn hoofd, is Juniad zelf - al hebben we geen idee of we een Pakistaans moordcommando mogen veroordelen, want in een land waarin een flink deel van het politieke spectrum hét symbool van vrouwenonderdrukking van harte toejuicht is Geert Wilders natuurlijk de echte schurk. Niet voor het eerst dat Juniad voor de rechter staat (zie hier en hier); beginnen vanaf ongeveer 9.00 uur en live tweets van Tante Sas na de klik.

Zucht