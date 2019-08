Wij in een topic vragen wat uw beste nummer ooit is. 1000+ reacties natuurlijk. Heeft baasreaguurder R. Skickr (mail met spelregels na de Lees verder) zijn zondag opgeofferd om alles in een Spotify-lijst te knappen. Link naar de afspeellijst HIER en een embed hieronder. Voor als je in je Prius op weg bent naar de Franse zon, schreeuwend kind achterin, vrouw moet plassen, koffie slap, zweet blank op de rug, asociale chauffeurs om je heen, filerijden, enzovoort, en je hebt heimwee naar je zolderkamer, toetsenbord & medereaguurders. Playlistje aan en meeblèren maar, met de ultieme en definitieve GeenStijl 'Dit is het beste nummer ooit' Keuze van de Reaguurder-playlist! Wat zijn we toch een mooi stel gekken bij elkaar.

Beste redactie,

(...)

Alle nummers staan erin voor zover beschikbaar en als eerste reactie geplaatst. Dus niet de nummers in de reacties. Van alle artiesten max twee nummers geplaatst, behalve Clapton, Springsteen en Pink Floyd. Geweigerd zijn Frizzle Sizzle en Zoutelande. Bløf wel met een ander nummer.

Aantal reaguurders waren erg enthousiast. De enthousiaste heb ik gehonoreerd met wat extra nummers, dat zijn volgens mij Shareholder II en VanBukkem.

Verder zoveel mogelijk 1 nummer per reaguurder en alleen de nr. 1 van lijstjes.

Mijn favo is Eric Clapton - Double Trouble (Just One Night)

Groet R. Skickr