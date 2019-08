De politie opent een onafhankelijk intern meldpunt voor agenten die lastig gevallen worden door collega’s op het werk. Dat is godverdomme handig voor die agenten die weggepest worden door hun eigenste makkers! In de praktijk gaat een melding van ongewenst gedrag ongeveer zo.

"Hallo is dit het Onafhankelijk Meldpunt Politie? Ik wil graag een melding doen"



- Hallo meneer uw melding kan pas over drie weken gedaan worden



"Maar dan is de urgentie er toch af?"



- Ja maar toch, zie je over drie weken



(drie weken later)



"Hallo hier ben ik weer ik wil graag melding doen. Collega Albertine krabde mijn ogen uit, schopte me in mijn ballen en noemde me mietje"

- Vul deze 900 formulieren in en je hoort over drie weken



(Vult formulieren in, drie weken later)



- Sorry dat heeft geen prioriteit



"Pardon?"



- Dat heeft geen prioriteit



"Jamaar hier heb je nog vijftien getuigen, 15 gigabyte camerabeelden en een geluidsopname dat de dader toegeeft dat ze mij heeft mishandeld"



- Sorry meneer we kunnen u niet helpen, los het zelf maar op, wij zijn effe iftarren



(Lost het zelf op)



Tatu tatu tatu