De fietsers van Nederland vegen massaal hun achterband af met het thans vigerende verbod op het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Dat blijkt eigenlijk helemaal niet uit een onderzoek van RTL Nieuws maar het bekt wel lekker dus zetten wij het ook maar boven dit topic. Maar liefst de helft van de ondervraagden heeft zijn gedrag namelijk aangepast, best wel veel voor een verbod op iets wat iedereen de hele tijd doet. Vergelijk dat maar eens met een ander verbod [nog verbod zoeken dat bijvoorbeeld vandaag is ingegaan, red.]. Amnesty International heeft tot op heden nog niet gereageerd op deze heftige inbreuk op de vrijheid van telefoonuiting, maar die hadden het zeker heel druk met vrouwen in Iran die vrijwillig hun telefoon bij de ayatollahs hebben ingeleverd. Ook de hashtag #fietsappbuddies blijft angstvallig stil. Dat zal wel komen omdat iedereen nog op de fiets zit en dus niet kan appen vanwege het appverbod. Benieuwd wat drie advocaten bij Jinek hier vanavond over te vertellen hebben.