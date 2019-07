:

Tsja, een inmiddels eeuwenoude discussie: in hoeverre zijn "racefietsers" asociaal. Het is enigszins OT, want het gaat hier om appende fietsers, maar laat ik er dit van zeggen:

Ja, er zijn asociale racefietsers, maar mijn (toch tamelijk rijke) ervaring is dat dit over het algemeen van die kleine "pelotonnetjes" zijn, zo'n 6 tot 12 racefietsers die inderdaad vaak een bloedgang hebben, en vaak hoor je dan geschreeuw: "Voor!" of "Tegen!". Gewone fietsers denken volgens mij vaak dat het geschreeuw tegen hen gericht is, maar het is om de rest van de groep te waarschuwen zo veel mogelijk rechts te houden, omdat er voor een tegenligger(s) nadert. Maar evenzogoed, ik kan me voorstellen dat zo'n groep, ook als hij je passeert, intimiderend overkomt.

Zelf rijd ik hier in de duinen van Zuid-Holland, en trap ik ook wel door op mijn manier, maar ik pas me altijd aan aan de situatie: is het druk in de duinen - bv een mooi weekend - dan blijf ik netjes achter fietsers hangen totdat ik kan passeren, ik heb en gebruik ook altijd een klein fietsbellletje, en in het stadsverkeer rijd ik niet hard. Maar ook dan ga je over het algemeen wat harder dan een gewone fietser en wil je af en toe passeren.

Overigens, de nieuwste generatie e-bikes haal ik op de racefiets niet meer in, hoor.