Heel heel heel goed! Aanpakken die kinderen! Wat denkt dat tuig wel, dat ze zomaar na 21.00 uur mogen voetballen op een veldje? Ze gaan verdomme maar lekker achter de spelcomputer zitten ofzo. Het is hier geen Nigeria waar de kinderen tot laat op straat aan het voetballen zijn. Het is hier Nederland Law&Order-land en wel de Dennenkamp in Oosterbeek, begrepen? En daar zitten mensen die na 21.00 uur willen genieten van hun welverdiende rust na een dagje inspannend naar de geraniums turen!!1! En kinderen die zich wél schuldig maken aan deze zware overtreding op basis van de APV trakteren we gewoon op een 'forse geldboete', want we moeten jochies en meissies van negen en tien jaar kei- en keihard raken in de portemonnee! Niks sparen voor die nieuwe step, ga maar lekker lopen, dat geld is verdomme voor de gemeenschap! Had je maar niet moeten voetballen!

PS Tip voor kinderen: doe gewoon of je mentaal gestoord bent, dan mag je lekker voetballen én straffeloos mensen neersnijden

INSTANT UPDATE: Nog geen boetes uitgedeeld