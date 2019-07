Zondagavond stuurde Henk Otten - via Twitter - een boze brief aan FvD-bestuurders Baudet en Rob Rooken, met daarin de open beschuldiging dat er veel geld uit de partijkas naar "adviseurs" zou zijn gegaan, maar dat de betalingen daarvan ontbreken in de jaarrekening. In respons royeerde FvD Otten per direct, op beschuldiging van alle eerder geuite "financiële malversaties". Ze willen dat hij zijn Eerste Kamerzetel terug geeft aan de partij. Senaatsfractievoorzitter Cliteur (die afgelopen week nog een sussende stem opzette) onderschrijft het besluit van het partijbestuur.

Het bestuur van Forum hult zich verder in stilzwijgen tegen de media en communiceert alleen via de eigen site. Maar Otten zoekt actief microfoons op. Via Twitter dropt hij bommetjes op Baudet, waarbij hij de werkweek opent met een bankafschrift van Forum dat aan moet tonen dat er, in tegenstelling tot de beweringen van het partijbestuur, een prima kastegoed op de bank stond toen hij in april werd gewipt. Zondagavond laat had Otten ook al gereageerd op de aantijging van zijn voormalige vrienden, dat hij 5000 euro 'bonus' in eigen zak gestoken zou hebben: volgens hem was dat een afspraak waar ook Rob Rooken (5.000 euro) en Paul Cliteur (7500 euro) van profiteerden.

Dante's Inferno van Frentrop

Op GrindpadFM (video onder) wijst Henk Otten hedenmorgen naar Paul Frentrop als kwade genius achter zijn antiboreale brouillement met Baudet. Frentrop zou een wig gedreven hebben tussen de oprichters van Forum, waardoor Baudet zich vreemd is gaan gedragen: "Ik weet niet wat er met de man aan de hand is, het is destructief gedrag en dat is verschrikkelijk. Maar hij is blijkbaar in staat alles van stal te halen om maar van mij af te komen. Overigens ga ik totaal niet opgeven natuurlijk. Ik heb heel veel steun gehad van mensen die zeggen 'wat je ook doet, behoud je zetel'. Maar dit is slecht bestuur en slecht leiderschap." En zo verwordt de Renaissancevloot steeds meer tot Ressentimenstschroot: zowel onder de tweets van Otten als die van Baudet vechten leedvermaak en leedwezen om de boventoon.

Vragen, vragen, vragen: Chris Aalberts (vanwege zijn crush op Baudet een FvD-watcher vanaf het prille begin) maakt een interessante analyse (draadje) over het uitblijven van overtuigend bewijs van Forumzijde, waarmee de vermeende onhoudbaarheid van Otten aangetoond zou moeten worden.

Nog een insider-nieuwtje: