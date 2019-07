Henk Otten heeft een brief geschreven aan Thierry Baudet en Rob Rooken, en die verzonden via het favoriete communicatiekanaal voor ramptoeristen: Twitter. In de brief beklaagt hij zich - overigens niet geheel onterecht - over de gang van zaken rond het "onderzoeksrapport" naar zijn persoon, dat donderdag lekte naar GeenStijl en waarin (door Baudet zelf) een boel negatieve beweringen over Otten worden gedaan, maar zonder sluitend bewijsmateriaal. Volgend op dat lek zag Forum zich gedwongen de jaarrekening 2018 online te zetten. Daarin viel Otten iets op: volgens hem ontbreken er diverse betalingen aan Forummers die (inmiddels) politieke posities vervullen. "Bij een aantal van deze personen gaat het om substantiële bedragen", schrijft Otten.

In de voorlaatste alinea van bovenstaande brief roept Otten zijn voormalige vrienden Baudet en Rooken derhalve op om " ALLE " betalingen uit de partijkas met naam en toenaam te openbaren, evenals " ALLE " betalingen aan alle huidige partijbestuurders en "adviseurs" - een term die door Otten zelf van aanhalingstekens wordt voorzien om de suspense nog wat op te voeren. Want daarom staat die brief op Twitter, en zit ie niet in een aangetekende envelop: suspense. Er ligt nu een beschuldiging op de twittertafel, omdat Otten wil dat iedereen 'm ziet. Maar dat had u al door. Wel ontzettend benieuwd naar het volledige huishoudboekje nu, en of de account dat 'oordeel met beperking' over de jaarrekening gaf omdat Henk wat bonnetjes kwijt was, of omdat Thierry zelf niet alles heeft ingeleverd...

UPDATE: Forum is er klaar mee en trapt Henk er per direct uit. Of ie z'n zetel ff in wil leveren, ook. In het bericht staat een tijdlijn met nieuwe beschuldigingen: Baudet zou met eigen ogen gezien hebben hoe Otten cash opbrengsten op een ledendag in eigen zak stak, zonder administratieve verwerking. Ook zou Robert Baljeu veel meer geld hebben gekregen ("voor arbeid die hij niet verricht heeft") dan aanvankelijk bekend was. Hele verklaring is te lezen op de site van Forum.