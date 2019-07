Voorzet in AD van gisteren ('Thierry naar Thailand van partijgeld') krijgt vandaag vervolg in interview. "Jullie zijn nu gewoon getuige van de genadeslag."

Beschuldigingen van fraude, functietitels afnemen, dreigen met royementen, interne onderzoeksrapporten die lekken naar GeenStijl, over en weer met verwijten smijten en een Kamerfractie (2 zetels) die tegenover de senaatsfractie (12 zetels) dreigt te komen staan: wat is er in de Renaissancevloot gevaren dat ze met zo veel rugwind toch de kanonnen op eigen bodem hebben gericht en zich naar de kelderklasse van de politieke competitie aan het schieten zijn? Is dat nou echt alleen maar omdat Henk van FvD een degelijk-rechtse partij wilde maken (en geen persoonscultus)? Minder zolderkamerwijsheid van Vinexspenglers en versiercoaches, meer economisch nuttige inbreng. Minder omvolkverhalen, meer concrete migratievoorstellen. Geen 'de euro is te duur' maar meer 'hoe verlagen we de belasting'.

Is dat het? Volgens Henk wel: "Het dna van de partij is nu heel erg veranderd. Het is een soort sektarische beweging geworden, inclusief al die boreale toestanden, dat gezeur over vrouwen versieren...Daar zitten heel veel kiezers niet op te wachten en ik ook niet.” En volgens hem bestaat de senaatsfractie uit "Ottianen", geen mensen die "op de Boreale-lijn zitten". Als je voor jezelf begint, Henk. Doe dan in godsnaam iets met "tank" in de partijnaam!