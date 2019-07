Dat een vrolijk & vrijzinnig boerenfeest in de Achterhoek zou eindigen in een juichbericht van de humorloze haatbaarden van de As Soennah-moskee in de Shariadriehoek, moet je toch *alles* zeggen over de staat van dit land?

Weet je wat het is met die booslims? Ze zijn gewoon ontiegelijk dom en niemand corrigeert ze, want iemand aanspreken op bomkraters van gaten in hun argumentatie is RaCiSmE en OnDeRdRuKkInG. Nou, wij houden ons niet in en zeggen: Dudes. Gozers. Met je gekke haakmutsjes. Een bordje met een woordgrap over het afbakken van Arabisch-culinaire broodjes schoap is geen "vrijbrief om mensen tot in het diepst van hun wezen te kwetsen dan wel moslimhaat salonfähig te maken."

Het bordje was ook niet "respectloos, discriminerend en islamofoob", maar inclusief, verbindend en onderdeel van een breed scala aan lollige bordjes. De enigen die "bijdragen aan anti-moslim sentiment in onze samenleving" zijn jullie, met je humorloze doctrines van antisemitisme, jihadverheerlijking, vrouwenverpakking en kutjesknipperij. Jullie zuigen zelf de vrije zuurstof uit de samenleving, en gaan dan met je goddelijke bekrompenheid dansen op het massagraf van de gezelligheid en de goeie sfeer.

Jullie vieren de eenzijdigheid van monocultuur, waarin jullie de uitzondering claimen om je eigen norm te vormen: "Het is masha' Allah fantastisch om te zien dat wanneer wij als moslimgemeenschap één vuist maken, en ons hard maken voor de islam en de belangen van de moslimgemeenschap, uiteindelijk onze doelen bereikt kunnen worden. Dit is allemaal grassroots gebeurd, door de gewone moslim en moslima te mobiliseren om in de pen te klimmen. De effectieve lobby-actie van de gewone moslim(a) geeft zeker een duidelijke signaal af naar andere festivals, organisaties of individuen."

Ja, dat signaal was weer duidelijk: moslims tolereren geen vrijheid, vrijzinnigheid en satire - en hun helper whiteys lijken oprecht te denken dat ze zelf niet opgevroten worden als zich bij de korannieke krokodil in Allah's afbakbar voegen. Nou jongens. Jullie kunnen de vriendelijke vinkentering krijgen. Onze bordjes blijven hangen. Voor humorhaat is geen plaats in dit land!

Bonus Humorloze Kudt