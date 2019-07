Kijk. Niets menselijks is ons vreemd natuurlijk. En als je op een simpele manier van de pech van een ander kunt profiteren zonder dat iemand er ooit achter komt, waarom zou je dat niet doen? Maar er moet ons toch echt iets van het hart. Wij vinden het gewoon niet kunnen. En elke keer nadat er ergens kaartjes voor een groot evenement in een mum van tijd zijn uitverkocht gebeurt er weer hetzelfde. Dus daarom zeggen wij: dit moet stoppen. Voor eens en voor altijd. Toen niet. Nu niet. Nooit meer artikelen over kaartjes op Marktplaats svp. Wall of shame na de breek.

Hart van Nederland erbovenop natuurlijk

Kwaliteitsmedium RTL Nieuws

Ja en die makker van Ziggo ook meteen natuurlijk

Niet zo Bright dit

GPBlog op zijn moral high horse

Tu quoque, Autobahn?