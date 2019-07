Dames en heren mocht u zich nog afvragen of autosport een beetje leeft in het land van zeventien miljoen fietsen, vraag niet verder. Het antwoord is ja. Volgens de grote kleine baas van de Formule 1 op Zandvoort Jan Lammers hebben meer dan 1 miljoen mensen tickets aangevraagd voor de eerste thuisrace van Max Verstappen. Maar vol is vol. De winnaars van de Kaarten Kanjer Loterij krijgen dinsdag bericht, verliezers mogen vanaf dan zeggen dat ze het in Assen toch veel leuker hadden gevonden en dat ze tenminste niet in de file hoeven te staan voor een evenement dat je sowieso veel beter via de tv kunt volgen. Zin in.