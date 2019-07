Ons is weer eens niets gevraagd maar volgens het CBS bent u met zijn allen ontzettend gelukkig. Zó gelukkig zelfs, dat een verdere stijging van het welzijn onmogelijk is. Kan gewoon niet beter. Dus als u denkt dat er in Nederland nog wel een en ander beter zou kunnen, dan zit u er naast. Wij hebben de beste steden, de beste dorpen, de beste lucht en natuurlijk vooral de beste overheid die de hele dag voor uw welzijn in de weer is. Fantastisch zeg. Nederlandje wat ben je mooi. Gefeliciteerd allemaal! De trofee NEDERLAND GEWELDIG wordt u aangeboden door de winkeliersvereniging in Ter Apel.