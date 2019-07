Mocht u binnenkort ergens een tas met 130.000 euro erin vinden, breng die dan vooral niet terug naar de politie, want die steken het toch maar in hun eigen zak. Zo is oud-voorzitter van de vakbond ANPV Geert Priem ontslagen omdat hij geld, dat bestemd was voor agenten met PTSS, in zijn eigen zak heeft gestoken. Priem zou het geld verdiend hebben door agenten die claims indienden tegen betaling te begeleiden, terwijl hij ondertussen zelf ook in de commissie zat die over de uitkeringen aan PTSS-slachtoffers ging. Een soort Bertje van der Roest maar dan in het blauw dus. De zaak kwam aan het rollen door echte klokkenluiders bij de politie, die bestaan gelukkig ook nog. Tot nooit meer ziens, Geert.