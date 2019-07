Nou, 't zit als volgt. U heeft een leven lang geploeterd voor Overheid & Oude Dag, toen kwam de Europese Centrale Bank die de rente laag hield en toen ging alles kapot. Directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg & Welzijn legt uit dat er met de beleggingsrendementen niets mis is, maar dat er grote buffers aangehouden moeten worden. "Maar het is niet genoeg. Door de lage rente moeten grotere buffers worden aangehouden, waardoor de dekkingsgraad gedrukt wordt. "We houden met de huidige regels en de lage rente ernstig rekening met een verlaging van de pensioenen, dat kan zelfs al in 2020 zijn." Kortom, bij een dekkingsgraad onder de 95% gaat u inleveren op het uitgekeerde bedrag, en daar zitten de twee grootste fondsen erg dicht tegenaan. Tezamen hebben de fondsen 1428 miljard euro aan belegd vermogen uitstaan, bijna het dubbele van het Nederlandse bbp. We willen best weer een geel hesje aantrekken hoor, alleen weten we dit keer niet zo goed op wie we nou eigenlijk boos moeten zijn. De grote beloftes van de verzorgingsstaat, misschien?