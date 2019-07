Nou en nu gaat het echt beginnen in de Tour de Ketonen. De lege bloedzakken kunnen de prullenbak in en de flesjes ketonen kunnen netjes gerecycled in de plasticbak. Wie wordt over acht jaar geschrapt als eindwinnaar van de Tour de Ketonen? Nadat Geraint Thomas in de eerste bergetappe zijn ketonische spierballen liet zien, de Franse ketonenkaas Thibaut Pinot op het vlakke eraf werd gefietst en nu de Nederlandse held Steven Ketonenwijk er goed voor staat met het oog op het podium fietsen we de Perineum in. En zoals iedereen weet: bij het Perineum, daar begint het gedonder. Vandaag over de Peyresourde en Hourquette d'Ancizan. Live op NPO1, hup Niki Terpstra !

UPDATE: Simon Yates wint, klassementskneiters nemen een snipperdag.