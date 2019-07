Goed nieuws voor Marc-Marie Huijbregts. Hij is eindelijk van de titel Sneuste Pruikdrager Uit de Geschiedenis af. Die is overgenomen door deze anonieme makker (65) die in Bogota op het vliegtuig naar Barcelona stapte met een, laten we zeggen, niet bepaald overtuigende pruik op zijn hoofd. Hij had er 500 gram coke onder verstopt en daar kwam de politie achter. Gelukkig hebben we de foto's nog.