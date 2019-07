Horrorbeelden des doods uit Kanakaria, India, alwaar een de Discovery in attractiepark Balvatika (schijnen wel leuke bootjes te hebben) gisteren kapot ging. Twee slachtoffers overleefden het ongeluk niet en ten minste drie gewonden zijn er slecht aan toe. Tip voor de avontuurlijke vakantieganger: niet meer in apparaten stappen van Superstar Amusement Private Limited en/of andere verder volstrekt niet onbetrouwbaar klinkende bedrijven uit landen waar veiligheidsinspecties niet op de kaart staan. Uitheemse Vakantietip Vuistregel #12 van de Stijlloze Reisdesk: Heeft het bestemmingsland per strekkende kilometer meer dan drie gaten in het asfalt = geen pretparken bezoeken.