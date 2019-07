Gevalletje omgekeerde Triviant-logica! Ging er ineens een video rond op internet met ene Mick die boos was op een andere kale. Wij doorzetten want epic filmpje. Maar nu komt de aap uit de mouw, want het was allemaal een soort ingenieuze viral campagne voor Jetski Verhuur Scheveningen. Nu zijn wij de beroerdste niet en wij zien ook liever een vrolijke Mick dan een boze Mick, we zijn nog nooit iemand tegengekomen die zei: "Nou laat die Mick maar lekker boos zijn in plaats van vrolijk." Dus bij dezen, Mick de Influencer had ons allemaal bij de neus en als we de volgende keer gaan powerboaten weten we 'm te vinden - dat schijnt niet zo moeilijk te zijn.